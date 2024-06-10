غوارديولا يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة

كشف بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقفه النهائي من تولي مهمة تدريب برشلونة الإسباني مرة أخرى في المستقبل.

وينتهي عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، وكانت هناك تلميحات من المدرب الكتالوني عن الرحيل.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، تشير إلى أن غوارديولا سيعود لتدريب فريق برشلونة مرة أخرى في يوم من الأيام.

وتعاقد نادي برشلونة منذ عدة أيام بشكل رسمي، مع هانز فليك ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد، خلفا لتشافي هيرنانديز.

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وتحدث غوارديولا عن الأمر خلال مؤتمره في بطولة Legend Trophy للعبة الغولف في المدينة الكتالونية، وقال ردا على سؤال هل الباب مغلق لعودته إلى برشلونة؟ أجاب: "نعم، الباب مغلق، لقد أصبحنا كبارا في السن".

وعن مستقبل برناردو سيلفا نجم الفريق قال: "هناك شائعات كثيرة في الصحافة حوله لكن لم يتصل بنا أحد حتى الآن، لم نتلق أي مكالمات من برشلونة أو أي ناد آخر، إنه لاعب رائع، وآمل أن يبقى معنا في مانشستر سيتي".

وعن مدرب برشلونة الجديد، هانز فليك، علق: "علينا أن نمنحه الوقت الكافي من أجل تكوين مشروعه".

يذكر أن غوارديولا قاد فريق مانشستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما أحتل صدارة الجدول برصيد 91 نقطة.

المصدر: "وكالات"