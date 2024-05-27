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مفاجأة بشأن راتب فليك مع نادي برشلونة

الرياضة

مفاجأة بشأن راتب فليك مع نادي برشلونة
Globallookpress
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كشف تقرير صحفي إسباني عن مفاجأة بشأن الراتب الذي سيتقاضاه الألماني هانز فليك في حال توليه تدريب نادي برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز المقال.

وأعلن نادي برشلونة الجمعة الماضي انفصاله عن تشافي، ومن المتوقع أن يكون فليك المدير الفني الجديد لـ"البارسا".

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيوقع فليك عقده مع برشلونة هذا الأسبوع، بعد أن توصل وكيله بيني زاهافي إلى اتفاق نهائي مع ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة في اجتماع لندن الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي مع "البارسا".

وأشارت إلى أن عقد فليك يتضمن حصوله على مكافآت عالية من برشلونة في حالة الفوز بالألقاب فقط.

وأوضحت أن فليك وافق على الراتب المنخفض مع مكافآت عالية، لأنه كان يرغب بشدة في تدريب برشلونة، إضافة إلى ثقته في نجاح مشروع النادي.

المصدر: وكالات

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