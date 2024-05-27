تشافي يوجه رسالة تحذيرية لخليفته في نادي برشلونة

حذر المدرب المقال تشافي خلفه في نادي برشلونة بأن ما ينتظره "ليس سهلا"، بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع الفريق الكتالوني ضد إشبيلية (2-1) ضمن المرحلة الأخيرة من "الليغا" أمس الأحد.

وأنهى برشلونة موسمه خالي الوفاض من دون أي لقب، فأنهى البطولة المحلية ثانيا خلف ريال مدريد، لكنه استطاع إهداء مدربه تشافي فوزا في مباراته الأخيرة بعد أن أقاله رئيس النادي جوان لابورتا الجمعة الماضي.

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وجاء إعلان لابورتا بعد أسابيع قليلة من إعلان آخر لبرشلونة ببقاء تشافي للموسم المقبل بعدما سبق أن صرح لاعب الوسط التاريخي سابقا نيته الاستقالة مع نهاية الموسم.

ويرجح أن يعين المدرب الألماني هانزي فليك مدربا لبرشلونة خلفا لتشافي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

إلا أن تشافي حذر المدرب المقبل من المصاعب التي تنتظره قائلا "يجب أن يعرفوا أنه لديهم وضعا صعبا لأن برشلونة ناد صعب وثمة وضع مالي صعب، لن يكون الأمر سهلا البتة".

وتابع "أعتقد أن العمل الذي قمنا به لم يتم تقديره بما فيه الكفاية مع الأخذ في عين الاعتبار الوضع الذي كان عليه الحال عندما جئنا".

وأردف "كان برشلونة تاسعا في الترتيب عندما وصلنا، وأنهينا الموسم في المركز الثاني.. ومن ثم فزنا بالثنائية، وهذا العام لم نكن على المستوى المطلوب وكل ذلك بسبب أربع مباريات".

وخسر برشلونة مباراتيه أمام غريمه التقليدي ريال في الدوري وضد جاره جيرونا الذي أنهى الموسم ثالثا، إضافة إلى مباراة أخرى أمام فياريال.

ومن أبرز الإيجابيات لبرشلونة في حقبة تشافي هو إفساحه المجال أمام اللاعبين الشبان، بمن فيهم النجوم الصاعدون كالجناح لامين جمال والمدافع باو كوبارسي، إضافة إلى لاعب الوسط فيرمين لوبيز.

المصدر: وكالات