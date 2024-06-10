 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيّرة تابعة له بصاروخ أرض جو في لبنان و"حزب الله" يصدر بيانا

الصين تؤكد استعدادها للتعاون مع روسيا لمواجهة قوى الاحتواء الخارجية

أخبار العالم

الصين تؤكد استعدادها للتعاون مع روسيا لمواجهة قوى الاحتواء الخارجية
Globallookpress
وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpp1

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي أن تطوير العلاقات الصينية الروسية خيار استراتيجي اتخذه الجانبان مع الأخذ في الاعتبار مصالحهما الأساسية وبما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وروح العصر.

وشدد خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إطار اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيجني نوفغورود: "الصين مستعدة لتطوير علاقات مستقرة مع روسيا ومواجهة  القوى الخارجية المقيدة بشكل مشترك".

إقرأ المزيد
لافروف: الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب
لافروف: الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية أسقطت أقنعة الغرب

وأضاف وانغ يي بحسب بيان للخارجية الصينية: "إن الصين مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي للحفاظ على العزم الاستراتيجي، وتسخير إمكانات التعاون، ومواجهة قوى التقييد الخارجية، وتعزيز العلاقات الثنائية المستقرة وبعيدة المدى".

ولفت إلى أن "الشراكة بين بكين وموسكو ليست موجهة ضد دول ثالثة ولا تخضع لأي تأثير خارجي".

كما نوه الوزير الصيني بالزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى الصين ووصفها بأنها "كانت ناجحة تماما".

وأردف: "يجب على الصين وروسيا الاتحادية بذل كل جهد ممكن لإنجاز التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين".

هذا وينعقد مجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيجني نوفغورود في الفترة من 10 إلى 11 يونيو، ويعتبر أول اجتماع للوزراء "الـ10" بعد توسيع أعضاء المجموعة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي