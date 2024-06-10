لافروف لنظيره البرازيلي: راضون عن تطور علاقاتنا الثنائية وننتظر دا سيلفا في قمة "بريكس" بقازان

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثاته مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا عن أمله بمشاركة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا في قمة "بريكس" التي ستقعد في قازان في أكتوبر القادم.

إقرأ المزيد

وأكد لافروف في المحادثات المنعقدة على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة الذي جرى في مدينة نيجني نوفغورود الروسية أن روسيا راضية عن تطور العلاقات الثنائية مع البرازيل.

وأضاف: "نأمل بمشاركة الرئيس لولا دا سيلفا في قمة "بريكس" في قازان".

من جانبه شكر فييرا وزير الخارجية الروسي على الاستقبال الحار. كما هنأ الجانب الروسي بمناسبة يوم روسيا الذي يحتفل به في 12 يونيو.

وفي وقت سابق من هذا اليوم قال لافروف إن عدد الراغبين في التعاون مع مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ينمو بشكل مطرد، وتتسع دائرة التفكير المماثل لموسكو وبكين حول العالم.

المصدر: تاس