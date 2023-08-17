قائد الحرس الثوري الإيراني يخاطب "الأعداء"

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الحرس الثوري "سينتقم" لدماء قتلاه و"سيطرد" أمريكا من المنطقة بالتأكيد.

وخلال اجتماع أعضاء المجمع الأعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري اليوم الخميس مع القائد العام للقوات المسلحة، لفت اللواء سلامي إلى اجتماع قادة الحرس الثوري مع المرشد الإيراني علي خامنئي قبل 4 أعوام بحضور القائد الراحل قاسم سليماني، معتبرا أن "كل هزائم استراتيجيات الأعداء في جغرافيا العالم الإسلامي، مدينة لجهود هذا الشهيد الشامخ ورفاقه".

وخاطب سلامي "الأعداء" قائلا: "الحرس الثوري سينتقم لدماء شهدائه وسيطرد أمريكا من المنطقة بالتأكيد".

واستعرض اللواء سلامي قدرات وأداء الحرس الثوري في المجالات العسكرية والأمنية والاستخبارية والعلمية والاقتصادية والصحية والإعلامية والبناء وتقديم الخدمات وخلق الأمل.

المصدر: "فارس"