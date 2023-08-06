طبيب شرعي: القتيل الذي عثر عليه داخل برميل في كاليفورنيا مصاب بطلق ناري في الرأس

كشف الطبيب الشرعي أن الشخص الذي عثر على جثته العارية داخل برميل، الأسبوع الماضي في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مصاب بطلق ناري في رأسه.

وحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس هوية الرجل، يوم الأربعاء، على أنه جافونتا مارشان مورفي، البالغ من العمر 32 عاما.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" يوم السبت، أن معلومات الطبيب الشرعي توضح أن سبب الوفاة يعود إلى الإصابة بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضعه عاريا داخل برميل قيد التحري من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

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وشوهد برميل بلاستيكي أسود بسعة 55 جالونا (208 لترا) لأول مرة في 30 يوليو، حيث كان طافيا فوق مياه بحيرة ماليبو، ليجلبه عامل صيانة بواسطة زورق "كاياك"، لكن لم يتم فتحه على الفور.

ولم تعرف المدة الزمنية التي بقيت فيها الجثة داخل البرميل.

وقال باتريك نيلسون، وهو صديق للعائلة، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن مورفي نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع أربعة أشقاء، حيث كان مغني راب طموحا.

المصدر: AP