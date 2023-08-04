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إعدام سفاح أمريكي في فلوريدا

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إعدام سفاح أمريكي في فلوريدا
جيمس بارنز
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نفذت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا حكم الإعدام بحقنة مميتة بحق سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى.

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وتم تنفيذ الحكم في جيمس بارنز البالغ من العمر 61 عاما، أمس الخميس، في سجن فلوريدا، بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، كما أقر باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر البالغة 41 عاما في 1988.

وأجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقر بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وفي أواخر يوليو، حض مجلس أساقفة فلوريدا الكاثوليك، حاكم الولاية رون ديسانتيس على وقف تنفيذ عقوبة إعدام بارنز. وقال المجلس في رسالة: "لا ينبغي إعدام أي شخص في نظامنا الجنائي الحديث حتى لو قبل ذلك برضاه".

وبارنز خامس سجين يُعدم في فلوريدا في 2023. ونُفذت 17 عقوبة إعدام في الولايات المتحدة هذا العام.

المصدر: أ ف ب

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