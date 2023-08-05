زاخاروفا تعلن إعادة فتح سفارتي روسيا في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إعادة فتح سفارتي روسية في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية حتى نهاية العام الجاري، بعد إغلاقهما منذ ثلاثين عاما.

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وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "نبدأ بحث مسائل تقنية مع شركائنا. يجب أن يتم افتتاح البعثات الدبلوماسية الروسية قبل نهاية العام الجاري".

وأضافت: "في ظروف الازدياد المستمر لاهتمام روسيا بإفريقيا وجّه الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة الإفريقية، مما يقتضي افتتاح بعثات جديدة وزيادة عدد الموظفين في البعثات الروسية الموجودة".

وقالت: "العملية تجري ونخطط لضمان أقصى تمثيل ممكن لروسيا في إفريقيا".

كما أكدت استعداد روسيا لتقديم مساعدة للدول الإفريقية في تنظيم عمل بعثاتها الدبلوماسية في روسيا.

وتابعت: روسيا كما أشارت قيادة البلاد أكثر من مرة منفتحة على الحوار مع جميع الشركاء الأجانب الذين يسعون للتعاون المتكافئ والبناء ومتبادل المنفعة".

وأعلن الرئيس بوتين في قمة "روسيا – إفريقيا" في 28 يوليو الماضي في بطرسبورغ استئناف عمل السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بعد إغلاقهما قبل 30 عاما.

المصدر: نوفوستي