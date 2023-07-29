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بوتين: افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتكثيف التعاون

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بوتين: افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتكثيف التعاون
Sputnik
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن قرار فتح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين.

وقال الرئيس بوتين في لقاء عمل مع إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: "تم اتخاذ قرار باستئناف نشاط السفارة الروسية في بوركينا فاسو التي أغلقت عام 1992، وانا واثق من أن عمل السفارة الروسية سيعطي دفعة إضافية قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية".

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في وقت سابق، أكد تراوري خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي، أن الشعوب الإفريقية منسية في الكتب والأفلام والتاريخ، شاكرا لروسيا تذكرها دائما دور الشعوب الإفريقية.

ودعا تراوري قادة الدول الإفريقية إلى ألا يكونوا دمية في أيدي الإمبرياليين والمستعمرين، كما شدد على ضرورة أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا، وأن نضمن الأمن الغذائي، مؤكدا أن تلك هي أولويتنا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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