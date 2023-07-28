الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: لن نكون دمية في أيدي المستعمرين

قال الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري إن الشعوب الإفريقية منسية في الكتب والأفلام والتاريخ، شاكرا لروسيا تذكرها دائما دور الشعوب الإفريقية.

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كلام تراوري جاء خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي، التي تقام في مدينة سان بطرسبورغ بمشاركة العديد من القادة الأفارقة.

وقال تراوري إننا "نواجه ممارسات استعمارية جديدة، علمونا أن من لا يستطيع أن يناضل من أجل مستقبله لا يستحق مستقبله. تعودنا على النضال من أجل أوطاننا، حملنا السلاح لمكافحة الإرهاب. نستغرب كيف يسمي الإمبرياليون بعض الفصائل الإرهابية بالمعارضين والوطنيين".

ودعا تراوري قادة الدول الإفريقية إلى ألا يكونوا دمية في أيدي الإمبرياليين والمستعمرين، كما شدد على ضرورة أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا، أن نضمن الأمن الغذائي، مؤكدا أن تلك هي أولويتنا.

وأكد تراوري ضرورة احترام شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في الجلسة عينها، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

المصدر: RT