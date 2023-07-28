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بوتين: عدم الاستقرار في مناطق إفريقية إرث الحقبة الاستعمارية

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بوتين: عدم الاستقرار في مناطق إفريقية إرث الحقبة الاستعمارية
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

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وقال الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".

وشدد الرئيس الروسي على أن القارة الإفريقية، أصبحت لاعبا متزايد الأهمية على المسرح العالمي، ومركزا جديدا للقوة.

وأكد الرئيس بوتين على أن دور إفريقيا، في المجالين السياسي والاقتصادي "ينمو باطراد"، وهو الأمر الذي يتعين على جميع البلدان الأخرى أن تأخذه بالاعتبار.

ويشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي

 

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