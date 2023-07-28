فعاليات روسية – جزائرية في الخريف المقبل

قال سيرغي تشيريمين رئيس قسم العلاقات الاقتصادية والخارجية الدولية في بلدية موسكو، إن فعاليات في مجالي الثقافة والأعمال بين موسكو ومدينة الجزائر ستقام في الخريف المقبل.

وأضاف تشيريمين في حديث له على هامش القمة الروسية – الإفريقية الثانية في بطرسبورغ: " في خريف عام 2023، سيتم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظيم مجموعة من الفعاليات التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر العاصمة".

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من جانب آخر، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة ومدينة بطرسبورغ الروسية.

ويشارك في فعاليات القمة الروسية – الإفريقية، وفد جزائري برئاسة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.

ويشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي