وارسو تتحدث عن تعكر العلاقات بين بولندا وأوكرانيا

قال نائب وزير خارجية بولندا، بافيل يابلونسكي، في حديث إذاعي، إن بلاده تتهم بعض ممثلي السلطات الأوكرانية بارتكاب أفعال أدت إلى تعكر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستدعت الخارجية الأوكرانية، يوم الاثنين الماضي، السفير البولندي بارتوش سيتشوكي لشرح تصريح وزير رئاسة الدولة البولندية مارتشين بشيداتش، حول جحود كييف وعدم شكرها للمساعدة من جانب بولندا. وأثار هذا التصريح ردود فعل صاخبة.

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وأضاف نائب الوزير البولندي: "الحديث سيكون وكما العادة صادقا ومفصلا. سنقدم تقييمنا للوضع الحالي لعلاقاتنا اليوم، التي وللأسف ليست في أفضل حالتها بسبب تصريحات ممثلي السلطات الأوكرانية" .

ووفقا له، يعود سبب تعكر العلاقات بين الدولتين إلى الانفعال الذي ظهر مؤخرا في أوكرانيا. وأشار الدبلوماسي إلى أن الجانب البولندي يتعامل مع هذا الموضوع بتفهم، "لكن لا يجوز تفسير كلمات الحلفاء بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق، قال مارتشين بشيداتش في حديث لوسائل إعلام محلية، إن كييف "تلقت دعما هائلا" من وارسو، لذلك على أوكرانيا "أن تبدأ في تقدير الدور الذي لعبته بولندا من أجلها خلال الأشهر والسنوات الماضية".

المصدر: نوفوستي