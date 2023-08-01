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الخارجية البولندية تستدعي السفير الأوكراني

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الخارجية البولندية تستدعي السفير الأوكراني
Legion-Media
الخارجية البولندية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الخارجية البولندية يوم الثلاثاء عن استدعاء السفير الأوكراني لدى وارسو على خلفية "تصريحات السلطات الأوكرانية".

ويأتي ذلك بعد استدعاء خارجية أوكرانيا للسفير البولندي لدى كييف، بارتوش تسيخوتسكي، على خلفية التصريحات الصحفية لمارتشين بشيداتش وزير الدولة البولندي، رئيس مكتب السياسة الدولية في الرئاسة البولندية، التي قال فيها إن على كييف أن تعبر عن الامتنان لوارسو على مساعدتها.

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وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها، إن تصريحات المسؤول البولندي حول عدم امتنان أوكرانيا لوارسو "لا تتطابق والواقع وغير مقبولة".

وأكدت كييف أنه "لا يجوز التشكيك في التفاهم وثبات العلاقات بين الشعبين الأوكراني والبولندي".

المصدر: نوفوستي

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