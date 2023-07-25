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ترامب سيطالب أوروبا بدفع الثمن إن أصبح رئيسا لأمريكا

أخبار العالم

ترامب سيطالب أوروبا بدفع الثمن إن أصبح رئيسا لأمريكا
Globallookpress Brandon BellPOOL
المرشح الرئاسي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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أعلن دونالد ترامب أنه إن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض بلاده مخزوناتها من الأسلحة والذخائر، التي استنزفتها إمدادات أوكرانيا.

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وذكرت صحيفة The Hill أن ترامب كان قد قال في فيديو مسجل نشرته حملته الانتخابية إن الأوروبيين لا يقدمون سوى "جزء ضئيل" من المساعدات لأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة، ووصف الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "ضعيف جدا ولا يحظى باحترامه لدرجة أنه لا يستطيع طلب استرداد الأموال الأمريكية".

وأشار ترامب إلى أنه حينما كان رئيسا "أصلح جيش الولايات المتحدة بالكامل، ووضع البلاد في موقع عالمي قوي".

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "بعد تسعة وعشرين شهرا أصبحت الترسانات فارغة، والأسهم مستنفدة، والخزانة فارغة، والصفوف تتقلص، وبلدنا مهان تماما، ولدينا رئيس فاسد، ومحتال، ومارق هو جو بايدن، الذي يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة".

المصدر: "إنترفاكس"

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