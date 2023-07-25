خبير يشير إلى خطوة طعنت فيها واشنطن بسمعة الدولار

قال ألكسندر شيروف، مدير معهد التنبؤ الاقتصادي (INP) التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن تجميد الغرب جزءا من احتياطيات روسيا الأجنبية، أقلق جميع الدول، التي لم تعد تثق بالدولار.

وأضاف أن "إقناع الولايات المتحدة باقي الدول بشراء المزيد من عملتها لم يعد مجديا، حيث هذه العملة لم تعد صعبة".

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ولفت إلى أنه جراء تصرف واشنطن باتت الكثير من الدول تنظر إلى عملات الغرب على أنها أصول محفوفة بالمخاطر".

وأكد أنه لم يعد أحد يريد الادخار والاحتفاظ بالدولار، خوفا من أن تجمد الولايات المتحدة احتياطياته.

وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، شملت تجميد احتياطيات روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي