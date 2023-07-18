الدولار قرب أدنى مستوى في عام

تذبذب الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المستثمرون محفزات جديدة لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الهبوط في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.20% إلى 99.36 نقطة، بعدما هوى لأدنى مستوياته منذ أبريل 2022 يوم الجمعة الماضي.

Bloomberg

وسجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له خلال 2023 في الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت بيانات مزيدا من التراجع في التضخم بالولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

كذلك ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 17 شهرا أمام العملة الأمريكية عند 1.1256 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3094 دولار، غير بعيد عن أعلى مستويات الأسبوع الماضي البالغ 1.3144 دولار.

المصدر: رويترز