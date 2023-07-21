طهران تفند مجددا مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير مسيرات إيرانية إلى روسيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن ادعاء تصدير مسيرات إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا "اتهام لا أساس له من الصحة".

ورد ناصر كنعاني على تحرك الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات جديدة على إيران بذريعة بيع طائرات مسيرة لروسيا، حيث شدد على أن هذا "اتهام لا أساس له من الصحة"، لافتا إلى أن "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا، عملٌ له أهداف سياسية بحتة".

وأشار كنعاني إلى الحاجة للإسراع بإنهاء الأزمة الأوكرانية "بالوسائل الدبلوماسية".

وأضاف: "للأسف، الغرب، بدوافع سياسية لجأ إلى ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، حيث يحاول الاستمرار في استخدام السياسة غير الفعالة والفاشلة لفرض عقوبات على الأمة الإيرانية"، مؤكدا أن طهران "تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة ضد تدابير العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه".

المصدر: "مهر"