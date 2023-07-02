"الغارديان": لندن وبرلين وباريس تتذرع بمسيرات إيران لروسيا لتمديد قيودها على برنامج طهران الصاروخي

أفادت صحيفة "الغارديان" بأن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تسعى لاستغلال إمداد إيران المزعوم لروسيا بطائرات مسيرة، كذريعة لعدم رفع القيود المفروضة على برنامجها الصاروخي.

وذكرت الصحيفة أن الدول الأوروبية لن ترفع القيود المفروضة على إيران بشأن البحث والتطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية، التي تنتهي صلاحيتها في 18 أكتوبر، مثلما ينص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 بشأن تعزيز خطة العمل المشتركة لعام 2015.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثي الاتحاد الأوروبي اعتبر أن التكهنات في الصحافة الغربية بشأن احتمال إرسال إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا سبب آخر لخرق الصفقة.

وأكدت أن رد فعل السلطات الإيرانية على قرار الدول الأوروبية "ما زال غير واضح"، فيما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر مطلعة في وقت سابق، أن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران بأنه سيتم الإبقاء على العقوبات المفروضة على برنامجها الصاروخي.

ورفضت موسكو وطهران مرارا الروايات المزعومة حول إرسال إيران لطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

المصدر: تاس