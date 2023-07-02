دبلوماسي إيراني يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب مع واشنطن بوساطة عربية

أعلن القائم بأعمال سفارة إيران في بريطانيا، مهدي حسيني متين، أن عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، تجري بوساطة سلطة عمان، ومساعدة قطر والإمارات.

وأكد حسيني متين لصحيفة USA Today الأمريكية إمكانية التوصل إلى اتفاق للرفع الجزئي لإجراءات الحظر الجائر وغير القانوني المفروض على إيران.

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وعبر الدبلوماسي عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة في المستقبل القريب.

وشدد على أن أي اتفاق يتطلب نصا ملموسا على الطاولة كي يتم التفاوض بشأنه، ومن ثم التوقيع عليه.

وأضاف أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تجري بشكل غير مباشر بوساطة سلطنة عمان، كما تشارك قطر والإمارات في تسهيل المفاوضات.

المصدر: وكالة إيران برس