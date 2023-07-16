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نائب أمريكي: ليس لدى الأوكرانيين أسلحة تؤهلهم للنجاح في هجومهم المضاد

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نائب أمريكي: ليس لدى الأوكرانيين أسلحة تؤهلهم للنجاح في هجومهم المضاد
Globallookpress Lev Radin
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن أوكرانيا لا تملك الأسلحة اللازمة للنجاح في هجومها المضاد.

وقال ماكول في مقابلة مع قناة CBS News: "الأوكرانيون ليس لديهم ما يلزم للفوز بهذا الهجوم المضاد".

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وأكد أنه كان على الولايات المتحدة أن تسلم أوكرانيا قبل عام تلك الأسلحة التي يتم تسليمها الآن فقط.

وأشار إلى عدم وجود مقاتلات "إف-16" لدى القوات الأوكرانية، ولم يبدأ بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها، وكذلك إلى عدم وجود قرار بشأن إرسال صواريخ ATACMS إلى كييف.

وتابع: "الأوكرانيون يحتاجون إلى أسلحة بعيدة المدى لضرب المستودعات والطاقة وخطوط الإمداد اللوجيستي، وليس لديهم ذلك".

المصدر: نوفوستي

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