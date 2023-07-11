مصدر ملكي بريطاني يعلل "خرق" بايدن للبروتوكول

تطرقت تقارير إعلامية غربية إلى تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه ملك بريطانيا تشارلز الثالث أمس الاثنين، حيث ربّت على ظهر الملك وسار أمامه.

ووصف مصدر ملكي بريطاني لـCNN وضع بايدن يده على كتف الملك خلال لقائهما بـ"الرمزية الرائعة لدفء العلاقات والمودة" بين الجانبين، نافيا أن يكون بايدن بذلك قد خرق البروتوكول.

وقال: "الملك يشعر بالارتياح إزاء مثل هذا التواصل، يا لها من رمزية رائعة للدفء والمودة بين الرجلين وشعبيهما. وخلافا لبعض التقارير الإخبارية، فإن هذا البروتوكول هو الصحيح".

وعن سير بايدن أمام الملك، نقلت مجلة Vanity Fair عن مصادر بقصر باكنغهام قولها إنه "على الرغم من بعض الادعاءات، فإنه تماشيا مع البروتوكول سار الرئيس أمام الملك أثناء تحية حرس الشرف".

وأكدت المصادر أن الرجلين "استمتعا باجتماع ودي يعزز العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وعلى الرغم من تأكيدات المصادر الملكية بعدم وجود خرق للبروتوكول، انتقد المغردون عبر "تويتر" تصرفات الرئيس الأمريكي، فيما اعتبر آخرون أن ما حصل أمر عادي ولا يستدعي هذه الجلبة.

Well Another Embarrassment !! 😳🙄 Joe Biden Broke Protocol By Touching King Charles Back The Bumbling President Joe Biden Just Can’t Get Thing Right 🤡 Trump Was So Gracious Towards. Queen Elizabeth ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/30oipDY8rD — CY (@ChristineYeder1) July 10, 2023

President Biden Didn’t Break Royal Protocol by Touching King Charles

The late Queen Elizabeth II described former President Donald Trump as “an enigma” after he famously walked in front of the monarch during a military inspection at Windsor Castle. — 𝓢𝓸𝓾𝓵 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓼 (@wularter) July 10, 2023

وكتب مغرد: "هناك أمران يحدثان هنا. إما أن بايدن يتعمد عدم احترام ملكنا لأنه قومي أيرلندي، أو أن مرض الزهايمر بدأ ولم يكن لديه أدنى فكرة عما يحدث".

There’s one of two things going on here.

Either Biden is deliberately disrespecting our King because he’s an Irish nationalist, or, his Alzheimers kicked in and he hasn’t got a clue what’s going on. Take your pick. pic.twitter.com/W664Rgzdpp — Paul Golding (@GoldingBF) July 10, 2023

وقد أشار أحد المغردين إلى وضع لاعب "التنس" روجر فيدرر، يده على أميرة ويلز كيت ميدلتون.

In a race to drum up scandal some outlets love the 'X broke royal protocol by touching Y'. Last week it was Roger Federer and the Princess of Wales. Today it's President Biden and King Charles. It really isn't a thing. #storminateacuppic.twitter.com/SgzW08qcHl — Victoria Arbiter (@victoriaarbiter) July 10, 2023

“Did President Biden break protocol by touching King Charles’ back?”



No.



Next! — Sassy Little Hobbit (@LI_politico) July 11, 2023

وكان بايدن قد أجرى أول زيارة له إلى بريطانيا منذ تنصيب الملك تشارلز حيث التقى العاهل البريطاني ورئيس الوزراء ريتشي سوناك.

وبحث الرئيس الأمريكي وملك بريطانيا عددا من القضايا أبرزها المناخ.

المصدر: CNN + Vanity Fair + RT