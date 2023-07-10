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بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز الثالث (فيديو)

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بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز الثالث (فيديو)
Legion-Media
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله من طرف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين.

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو".

وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وقال خبير آداب السلوك، وليام هانسون، في تعليقه على ذلك، إنه قادة الدول يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

وبرر خطأ الرئيس الأمريكي بحقيقة أنه "ربما كان مرتاحا جدا أو لم يستمع للتنبيهات".

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المصدر: نوفوستي 

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