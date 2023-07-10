بايدن يلتقي سوناك والملك تشارلز: العلاقة بين بلدينا متينة للغاية (صور + فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا في زيارة خاطفة حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والملك تشارلز الثالث.

وخلال اللقاء الذي عقد في داونينغ ستريت، بحث بايدن وسوناك الأزمة الأوكرانية والتحفظ البريطاني على قرار تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية وعضويتها في حلف "الناتو".

AFP

وقال سوناك إنه "أمر عظيم أن نواصل حوارنا" بعد سلسلة من الاجتماعات هذا العام، مشيرا إلى أن "الجانبين سيبحثان في كيفية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك لما فيه صالح مواطنينا".

وأضاف: "نقف كإثنين من أقوى الحلفاء في "الناتو" وأنا أعلم أننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي".

"We couldn't be meeting with a closer friend and a greater ally."



US President Joe Biden sat down and briefly spoke with UK Prime Minister Rishi Sunak at 10 Downing Street before departing for Windsor Castle where he would later meet with King Charles III pic.twitter.com/LN0S485oj9 — The National (@TheNationalNews) July 10, 2023

بدوره، قال بايدن إنه "لا يمكن أن يجتمع مع صديق أقرب وحليف أكبر"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين متينة للغاية".

وبعد حوالي 40 دقيقة من المحادثات، غادر بايدن مقر رئاسة الوزراء إلى قلعة وندسور على متن طائرته المروحية "مارين ون"، حيث كان في استقباله الملك تشارلز الثالث.

AFP

ومن المقرر أن يبحث الملك البريطاني مع الرئيس الأمريكي قضايا البيئة والتغير المناخي قبل انعقاد قمة الأرض في أبو ظبي الخريف المقبل.

المصدر: RT + BBC