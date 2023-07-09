بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الناتو في ليتوانيا

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه اليوم الأحد، إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا.

وأوضحت "فرانس برس" أن جو بايدن توجه إلى بريطانيا، حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس بليتوانيا.

وأقلعت الطائرة الرئاسية الأمريكية من قاعدة عسكرية في ديلاوير، حيث سيختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.

وستعقد قمة "الناتو" القادمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

المصدر: "فرانس برس"