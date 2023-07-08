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بريطانيون يحثون بايدن على تغيير خططه حول أوكرانيا بعد تصريحات بوتين

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بريطانيون يحثون بايدن على تغيير خططه حول أوكرانيا بعد تصريحات بوتين
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتقد قراء صحيفة Daily Mail البريطانية الرئيس الأمريكي جو بايدن على قراره تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، ونصحوه بألا ينسى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وكتب قارئ: "ليتذكر كلمات بوتين حول تدمير أسلحة الناتو".

وأيده آخر قائلا: "عار عليك يا بايدن. هذا ليس نزاعنا، لكن الدماء ستكون على أيدي الأمريكيين".

وأشار ثالث إلى أن "بايدن سيعمل ما بوسعه لحماية مصالحه ومصالح أسرته في أوكرانيا".

وأضاف رابع: "لا حدود لعار بايدن. وبعد ذلك تحاول الولايات المتحدة تعليم الأخلاق للآخرين".

وخلص قراء الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة تخسر في النزاع، ولذلك تلجأ لارتكاب جرائم الحرب".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة بموجب الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها 123 دولة باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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