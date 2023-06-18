قال المعلق ريتشارد كيمب في مقالة بصحيفة " تلغراف"، إن انتصار روسيا على أوكرانيا المدعومة من الغرب سيفقد مصداقية وجود حلف الناتو

ويرى المعلق، أن فرص النجاح في النزاع في أوكرانيا، ليست لصالح كييف بتاتا. وأشار إلى أن لدى روسيا أفضيلة في القوة البشرية والدبابات، بالإضافة إلى المدفعية والقوات الجوية.

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وأضاف الصحفي: "هناك شيء واحد يمكن قوله بكل تأكيد: احتمال انتصار أوكرانيا بعيد كل البعد عن الحدوث. يمكننا أن نرى بالفعل هذا القلق ينعكس في الملاحظات التحذيرية من البيت الأبيض ".

وأشار كيمب إلى وجود احتمال كبير أن يستأنف إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس، محاولاتهما لدفع كييف نحو معاهدة سلام قبل حلول نهاية هذا العام.

ونوه الصحفي البريطاني بأن مثل هذا النشاط من جانب القادة الأوروبيين، من شأنه أن يقوض موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس، حيث يمكن للجمهوريين الاستفادة من ذلك ومحاولة قطع المساعدات عن أوكرانيا.

وقال: "على القادة الغربيين أن يسألوا أنفسهم في فيلنوس: إذا كانت أوكرانيا ، المدعومة بقوة حلف شمال الأطلسي ، لا تستطيع الوقوف في وجه روسيا، إذن ما هو معنى الناتو؟".

ومن المقرر ان تعقد قمة الناتو في يومي 11 و 12 يوليو، في العاصمة الليتوانية مدينة فيلنوس.

المصدر: نوفوستي