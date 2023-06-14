الناتو يقر بخسارة القوات الأوكرانية معدات وأسلحة غربية

أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بفقدان قوات كييف معدات وأسلحة غربية، مشيرا إلى أن الحلف ينتظر معلومات حول هذا الموضوع من وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وقال ستولتنبرغ يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل: "سنتلقى تقريرا من ريزنيكوف والجنرالات الذين سيحضرون الاجتماع.. على الطاولة المشتركة، آمل أن أحصل على صورة أوضح للوضع في ساحة المعركة".

وشدد الأمين العام على أنه "عندما يبدأ مثل هذا الهجوم الواسع النطاق.. ستكون هناك خسائر بالطبع. وهذا ينطبق أيضا على المعدات العسكرية للناتو".

ووفق ما أوردته وزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو، تكبدت خلالها خسائر في الأشخاص والمعدات. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين الحربيين يوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه من محاولات الهجوم المضاد.

المصدر: تاس