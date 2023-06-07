بعد الهزيمة.. ستولتنبرغ يسحب البساط من تحت كييف في الانضمام إلى الناتو

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كلمته أمام أحد المنتديات في بروكسل، أنه في حال لم تنتصر أوكرانيا في النزاع مع روسيا، فإن مناقشة عضويتها في الناتو لن تكون ذات معنى.

وقال ستولتنبرغ: "الشيء الأكثر أهميّة اليوم هو ضمان عدم انتصار بوتين .. وبقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة، لأنه بخلاف ذلك، وإذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الوجود كدولة ديمقراطية مستقلّة ذات سيادة في أوروبا، فلن تكون هناك مادة للنقاش على الإطلاق، أي مناقشة عضويتها".

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يُشار إلى أنه في سبتمبر من العام الماضي، تقدّمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الحلف والحصول على عضوية الناتو بصورة مستعجلة.

وأتبع ذلك ما صرح به مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت لاحق، عندما أكد أنه ليس الوقت المناسب للقيام بمثل هذه الإجراءات.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى أن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، المقرر عقدها في 11-12 يوليو، باستثناء الدعوة للانضمام إليها.

إلى ذلك ومن الجانب الروسي، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتذكر أن توجه كييف نحو الانضمام إلى حلف الناتو كان أحد أهم أسباب بدء العملية الخاصة.

المصدر: نوفوستي