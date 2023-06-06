زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية مكتوبة من الناتو خلال قمة فيلنيوس ولا يقبل دون ذلك

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية من حلف الناتو خلال قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "نحتاج إلى أن يكون ذلك مكتوبا على الورق، لكي لا بتذرع أحد الزعماء لاحقا بأن المجتمع يتعب والاقتصاد يتعب ولا نستطيع تقديم الأحجام المناسبة من المساعدات. ولذلك فإننا بحاجة إلى ضمانات مكتوبة".

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وأوضح أنه من بين الضمانات التي تحتاج إليها أوكرانيا ضمانات مالية ومساعدات عسكرية وضمانات خاصة بالعقوبات ضد روسيا.

وتابع زيلينسكي: "لماذا يدعوننا لهذه القمة؟ إذا فهمنا أنهم لا ينتظروننا هناك ولن يقدم أحد ضمانات مكتوبة، فلماذا نلتقي؟".

وردا على سؤال ماذا سيحدث في حال عدم تقديم الضمانات لأوكرانيا من قبل الناتو، رفض زيلينسكي هذا الافتراض، وقال إنه "سيتم تقديم أقوى ضمانات أمنية".

يذكر أن قمة حلف الناتو في فيلنيوس من المتوقع أن تعقد في 11 و12 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي