البيت الأبيض: نركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا لا قبولها في الناتو

ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن واشنطن تركز على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وليس على قبولها في الناتو.

وقالت جان بيير: "فيما يتعلق بحلف الناتو، نحن ملتزمون بسياسة الباب المفتوح.. لكن في الوقت الحالي، كما قلنا عدة مرات، نركز على ما يمكننا القيام به لدعم أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو طالما أنها تقاتل.

كما قال إن الآمال في انضمام البلاد إلى الناتو أصبحت أكثر بعدا.

وأشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن يكون في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي