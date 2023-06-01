الكرملين يقيّم العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية

وصف المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف العلاقة بين روسيا والمملكة العربية السعودية بالبناءة والفعالة.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع ردا على سؤال بشأن تقييم الكرملين للعلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية عشية قمة "أوبك+" في فيينا الرابع من يونيو الجاري: "إن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والعمل الجاد".

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في سياق متصل، بدأ منذ ساعات الاجتماعي الثنائي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، حيث تطمح المملكة العربية السعودية إلى الانضمام إلى منظمة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، في حين صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في وقت سابق أن هناك "بعض المرشحين الأقوياء للغاية لعضوية (بريكس)، من بينهم المملكة العربية السعودية".

وأكد ريابكوف على أن روسيا "تؤيد ترشيح هؤلاء دون قيد أو شرط، وستبذل قصارى جهدها لضمان عدم تأخير عملية وضع المعايير والشروط لقبول الأعضاء الجدد".

المصدر: نوفوستي