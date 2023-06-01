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على هامش"بريكس".. لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والسعودي (فيديو)

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بدأ منذ قليل الاجتماع الثنائي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

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يأتي ذلك في إطار الخطوات العملية للنظر في عضوية المملكة العربية السعودي في منظمة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن هناك بعض المرشحين الأقوياء للغاية لعضوية "بريكس"، من بينهم المملكة العربية السعودية، وتابع: "نحن نؤيد ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية وضع المعايير والشروط لقبول الأعضاء الجدد".

المصدر: RT

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