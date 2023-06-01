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وزير الخارجية الهندي يغرد بعد لقائه لافروف على هامش "بريكس" (فيديو)

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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، على هامش لقاءات وزراء خارجية "بريكس".

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ونشر الوزير الهندي في تغريدة عبر "تويتر" صورة جمعته بلافروف وكتب: "سررت بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كيب تاون على هامش لقاءات وزراء خارجية بريكس. ناقشنا الأمور الثنائية المشتركة وقمة بريكس وقمة دول العشرين وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون".

المصدر: RT

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