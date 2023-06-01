وزير الخارجية الهندي يغرد بعد لقائه لافروف على هامش "بريكس" (فيديو)

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، على هامش لقاءات وزراء خارجية "بريكس".

Good to meet FM Sergey Lavrov of Russia in Cape Town this morning on BRICS FMM sidelines.



Our discussions covered bilateral matters, BRICS, G20 and SCO. pic.twitter.com/sgClHv3iSn — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 1, 2023

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ونشر الوزير الهندي في تغريدة عبر "تويتر" صورة جمعته بلافروف وكتب: "سررت بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كيب تاون على هامش لقاءات وزراء خارجية بريكس. ناقشنا الأمور الثنائية المشتركة وقمة بريكس وقمة دول العشرين وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون".

المصدر: RT