بيسكوف: تزويد بريطانيا كييف بأسلحة إضافية لن يؤثر على مسار العملية الخاصة

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن لدى الكرملين موقفا سلبيا تجاه خطط لندن تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، مؤكدا أن هذا الأمر لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لدينا موقف سلبي للغاية بشأن هذا.. حيث تظهر بريطانيا أنها في طليعة الدول التي تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. ونكرر مرة أخرى أن هذا لن يكون له أي تأثير كبير وأساسي على مسار العملية الخاصة، لكن هذا بالطبع يؤدي إلى مزيد من تدمير من العلاقات، وهذا يؤدي إلى مزيد من الإجراءات الانتقامية. وهذا يصعد الأمر أكثر بالنسبة لأوكرانيا".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز "ستورم شادو".

المصدر: نوفوستي