قابل قراء صحيفة "ديلي ميل" قرار لندن تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، بالاستياء والسخط، واتهام السلطات بعدم تقدير التبعات الممكنة للرد الروسي

وأشار أحد المشاركين في النقاش إلى أن" قيادتنا فقدت عقلها ويجب إلقاء القبض عليها لأنها باتت تشكل تهديدا لأمن البلاد والشعب عموما".

وأشاروا في النقاشات إلى أن "بريطانيا تبدو كمن يبحث عن المتاعب".

وعبر أحد القراء عن اعتقاده بأن رد روسيا الانتقامي سيكون بهدم الحي الحكومي في لندن".

وتنبأ أحد المشاركين بأن "بوتين سوف يقطعنا إربا صغيرة. عما قريب لن يكون هناك فسحة للضحك".

وعلق مشاركون بسخط: "السلطات مصممة على جرنا للحرب، فهي تتصرف كمن يرسم هدفا كبيرا فوق رؤوسنا".

في وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز "ستورم شادو".

من جانبه أكد الكرملين أن موسكو لديها موقفا سلبيا تجاه توريد أسلحة كهذه للجيش الأوكراني.

وفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، هذه الإجراءات تتطلب ردا مناسبا، بمختلف الوسائل بما فيها رد الجيش الروسي.

المصدر: ريا نوفوستي.