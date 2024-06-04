كيف تفاعل لاعبو ريال مدريد بعد إعلان مبابي رسميا انضمامه "للميرينغي"؟

تفاعل لاعبو ريال مدريد مع إعلان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رسميا مساء أمس الاثنين، تحقيق حلم طفولته بالانتقال من فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، إلى صفوف الفريق الملكي.

وكشف فريق ريال مدريد مؤخرا عن تعاقده مع مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، لمدة 5 مواسم، حتى عام 2029.

وكتب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عبر حسابه على منصة "إكس": "مرحبا بك (مبابي) في منزلك الجديد".

بينما قال المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو​: "مرحبا مبابي، إلى السادسة عشر"، في إشارة إلى تحقيق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 مرة، والبحث عن السادس عشر.

ورحب لاعب الوسط إبراهيم دياز بزميله الجديد، قائلا: "مرحبا بك في أفضل ناد في العالم".

في حين نشر الفرنسي إدواردو كامافينغا صورة تجمعه مع مواطنه كيليان مبابي.

بينما تفاعل كل من الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو والإوروغوياني فيديريكو فالفيردي برموز تعبيرية مع خبر إعلان ارتداء مبابي قميص فريق "الميرنغي".

وقال حساب الدوري الإسباني (لا ليغا): "لقد صنعت التاريخ بالفعل، حان الوقت لصنع التاريخ مرة أخرى".

وكتب حساب الدوري الفرنسي: "نتمنى التوفيق لك يا مبابي في مسيرتك الجديدة رفقة ريال مدريد".

نتمنى التوفيق لك يا مبابي في مسيرتك الجديدة رفقة @realmadridarab 🙌 pic.twitter.com/7B5sKvzawO — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) June 3, 2024

بينما نشر حساب دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" مقطع فيديو لبعض أهداف مبابي في المسابقة.

🤝 Mbappé has joined Real Madrid#UCLpic.twitter.com/mZEtIWS2er — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

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المصدر: RT