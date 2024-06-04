مصر.. تغير ملامح مبنى وزارة الداخلية

كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن أنه جار العمل لتحويل مجمع التحرير إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر 2025.

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ونوهت بأنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة لاظوغلي لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق 3 نجوم، إلى جانب عدد من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.

ويتضمن التطوير إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز لفنون الاقتصاد الإبداعي، وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

وتعد عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم تعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق.

المصدر: مصراوي