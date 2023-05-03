إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمنع وزير الدفاع من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب خلافات قديمة

قال الإعلام الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت من السفر للولايات المتحدة لعقد لقاءات أمنية بسبب التوتر بينهما من جهة، ورغبته بالسفر قبل وزرائه.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزير دفاعه يوآف غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاءات أمنية، وذلك على خلفية التوتر بينهما، ورغبة نتنياهو أن يصل إلى واشنطن أولا قبل وزراء حكومته".

وذكرت القناة أن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية نفى الخبر، حيث قال "إنه غير صحيح، وهناك تنسيق كامل بين نتنياهو وغالانت".

جدير بالذكر أن نتنياهو ما زال ينتظر دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض رغم مرور أربعة أشهر على تشكيل حكومته.

وقبل أسابيع عدة، أشار بايدن إلى أنه "لن يدعو نتيناهو قريبا لزيارة البيت الأبيض"، ولم يخف وقتها معارضته أيضا لخطة الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة لعمل الجهاز القضائي.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمريكية قلقها من إقالة نتنياهو لوزير دفاعه والذي تراجع عنها تحت ضغط شعبي داخلي وأميركي وفق وسائل إعلام إسرائيلية، حيث كان نتنياهو قد أعلن في 26 مارس الماضي، إقالة غالانت، في أعقاب الضغوط التي مارسها الأخير لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعليق التشريعات الخاصة بالإصلاحات القضائية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية لاحظت خلال الأيام التالية للقرار أن نتنياهو لم يخطر غالانت رسميا بإقالته.

وفي 10 أبريل الماضي، أعلن نتنياهو أنه قرر الإبقاء على غالانت في منصبه، وقال في كلمة له من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية: "أنا والوزير غالانت نعمل سويا في المجال الأمني. لقد قررت أمرا واحدا وهو أن أضع كل الخلافات جانبا وأن يستمر في عمله".

المصدر: "سبوتنيك"