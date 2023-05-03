الغرب قلق من فشل الهجوم الأوكراني المحتمل

أفادت وكالة "نوفوستي"، بأنه في الوقت الذي تعلن فيه سلطات كييف بشكل شبه يومي عن استعداداتها للهجوم المضاد، تشير التصريحات والتسريبات الغربية إلى تشككهم بإمكانية نجاح هذا الهجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن الغرب يشكك في نجاح الاستعدادات الأوكرانية لشن الهجوم المضاد، كما يتزايد الغضب العام من المخططات الأوكرانية للانضمام إلى حلف الناتو، الذي كلف الغرب مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ونوهت الوكالة، بأن الساسة الغربيين يحاولون إبداء تفاؤلهم، إلا أن استياءهم ومخاوفهم بدأت بالظهور عبر وسائل الإعلام بشكل علني.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية مسربة، إلى أنه من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا نجاحات كبيرة خلال هجومها المضاد، وأن أكبر إنجاز يمكن أن تحققه، هو بعض "المكاسب الإقليمية المتواضعة".

وأفادت صحيفة "موند" نقلا عن دبلوماسي أوروبي، بأن واشنطن مقتنعة بأنه لا ينبغي ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأن المكاسب الإقليمية المحتملة التي تخطط كييف لتحقيقها خلال الهجوم المضاد لا يمكن ضمانها إلا من خلال المفاوضات.

ونوه الدبلوماسي، بأن الولايات المتحدة "تعادي وترفض" فكرة انضمام أوكرانيا للحلف، وتفضل تزويدها بضمانات أمنية ثنائية.

وأشارت وسائل إعلام غربية، إلى أن حالة القوات الأوكرانية قبل الهجوم المضاد تقلق الساسة الغربيين، بسبب حجم المساعدات العسكرية الهائلة التي تم تقديمها لكييف، كما أن مخاوف القوات الأوكرانية انعكاس لمخاوف كثير من المسؤولين في واشنطن والعواصم الأوروبية، ممن ينفقون المليارات لدعم أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن القوات الأوكرانية مستعدة لشن هجوم مضاد، وتنتظر قرار القيادة، مشيرا على أن أحد أهداف هذا الهجوم هو ساحل بحر آزوف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه لا ينبغي اعتبار الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية المعركة الأخيرة، منوها باحتمالية شن هجومين مضادين أو أكثر لتحقيق الأهداف الأوكرانية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا ما يقرب من 100% من حجم المساعدات العسكرية التي طلبتها، لشن الهجوم المضاد، مشيرا على أن هذه الإمدادات ستستمر.

وألمح الرئيس التشيكي بيتر بافيل، عقب زيارته لكييف، بأن أحد أبرز المشاكل التي تواجهها القوات الأوكرانية، هي نقص القذائف، والتقنيات ما حول الدبابات الغربية لمجرد خردة، وبضائع مستودعات.

وأضاف بافيل، أن نقص الأسلحة والمعدات العسكرية لدى القوات الأوكرانية، يعطي الأفضلية للقوات الروسية، ما يهدد بفشل الهجوم المضاد المرتقب.

ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ضرورة تحقيق هزيمة كاملة لنظام كييف وشخصياته الرئيسية وذلك بسبب تصريحات حول "إعادة" شبه جزيرة القرم، والاعتداء على الأراضي الروسية، وتهديد أمنها.

المصدر: نوفوستي