أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ضرورة تحقيق هزيمة كاملة لنظام كييف وشخصياته الرئيسية وذلك بسبب تصريحات حول "إعادة" شبه جزيرة القرم.

إقرأ المزيد

وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم السبت: "يواصل كلب كييف النباح: أولا، تدعو لتزويدها بالمزيد من الأسلحة حتى يقل عدد الضحايا. ثانيا، تحث على إعادة شبه جزيرة القرم. ثالثا، تؤكد أنه من الأفضل دعم أوكرانيا الآن لمنع زيادة خطر حدوث حرب عالمية ثالثة... يمكن أن تكون الإجابة على ذلك واحدة فقط وهي الهزيمة الكاملة للعدو والإطاحة النهائية بالنظام النازي في كييف وتجريدها الكامل من السلاح في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا السابقة وتنفيذ أعمال انتقامية ضد شخصيات رئيسية للنظام النازي بغض النظر عن أماكن تواجدهم وبدون قانون التقادم".

وأشار إلى أنه لا يجب التقليل من أهمية مثل هذه التصريحات، واصفا إياها بأنها "البيان الهستيري لنظام كييف بهدف توحيد النخبة النازية والحفاظ على الروح القتالية للقوات والحصول على دعم جديد من مموليه".

المصدر: نوفوستي