مسؤول عسكري أمريكي سابق يكشف سبب رغبة الغرب الشديدة للسيطرة على القرم

أعلن بن هودجز، القائد السابق في قوات حلف "الناتو" في أوروبا، لمجلة "نيوزويك" أن أوكرانيا والغرب يريدان السيطرة على شبه جزيرة القرم للتحكم بطرق التجارة عبر البحر الأسود.

وقال إنه بفضل القرم، تهيمن روسيا على كامل الساحل الشمالي للبحر الأسود، لذلك تحتاج واشنطن وبروكسل إلى السيطرة على المنطقة.

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وأضاف: "هذا مهم ليس فقط لأننا نريد أن يكون لأوكرانيا اقتصادا. إنه مهم أيضا للاتحاد الأوروبي. إذا تراجعتم خطوة للوراء، وصرفتم النظر عن شبه جزيرة القرم ونظرتم إلى البحر الأسود، فسيصبح الأمر واضحا بشكل مؤلم أن بإمكان روسيا منع دخول أي نوع من السفن إلى الموانئ الأوكرانية ومغادرتها".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق بأن أوساط الاستخبارات الأمريكية، تعتقد أنه من المستبعد أن تتمكن أوكرانيا من السيطرة على شبه جزيرة القرم هذا الصيف.

المصدر: نوفوستي