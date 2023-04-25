"بوليتيكو": مسؤولون أمريكيون يستبعدون نجاح هجوم قوات كييف المضاد

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن القوات الروسية متحصّنة في أوكرانيا لدرجة أن هجوم قوات كييف المضاد محكوم عليه بالفشل.

وقال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا أعتقد أننا سنستيقظ ذات صباح ونرى أوكرانيا تتقدم على مساحات شاسعة من الأراضي. بالتأكيد لا".

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة مسؤولين أوكرانيين إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أبلغهم ممثلو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الضمانات بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم كييف خلال قمة "الناتو" في يوليو، ستعتمد على نتيجة الهجوم المضاد.

وأكدت أنه في حال فشلت كييف في تحقيق نصر واضح، فإن أوكرانيا تخاطر بفقدان الدعم القوي للولايات المتحدة والجمهور المتعاطف الذي يشتكي علانية من الاضطرار إلى دفع أسعار باهظة للغذاء والطاقة.

ونوه المسؤولين إلى أن الولايات المتحدة تأمل في دفع الصين لروسيا إلى المفاوضات.

المصدر: نوفوستي