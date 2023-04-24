WP: الاستخبارات الأمريكية تستبعد قدرة أوكرانيا على الاستيلاء على القرم

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن أوساط الاستخبارات الأمريكية، تعتقد أنه من المستبعد أن تتمكن أوكرانيا من السيطرة على شبه جزيرة القرم هذا الصيف.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية يحققان في تسريب وثائق سرية تتعلق بخطط واشنطن والناتو لإعداد القوات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم المضاد.

وتم نشر الكثير من هذه المواد التي تكشف عن بيانات حول جداول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وعدد القوات التي يتم تدريبها وتجهيزها، على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وتيلغرام.

وفي 7 أبريل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جزءا جديدا من الوثائق السرية الأمريكية حول موضوعات أوكرانيا، ظهر على الإنترنت.

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وفي وقت سابق، تم القبض على جاك دوغلاس تيكسيرا، وهو من عناصر الحرس الوطني الجوي الأمريكي وعمره 21 عاما، للاشتباه في قيامه بنشر هذه الوثائق السرية.

المصدر: تاس