القوات الجوية الأمريكية تعلق عمل وحدة استخباراتية بسبب الوثائق المسربة

أعلن الجيش الأمريكي، وقف عمل وحدة الاستخبارات التابعة للقوات الجوية الأمريكية، التي كان يعمل بها جاك تيشيرا، المتهم بالتورط في تسريب وثائق سرية للبنتاغون، حتى انتهاء التحقيق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن بيان الجيش: "جناح المخابرات رقم 102 لا ينجز المهمة الاستخباراتية الموكلة إليه حاليا. وقد تم نقل هذه المهمة مؤقتا إلى وحدات أخرى داخل سلاح الجو".

وفي 13 أبريل، تم اعتقال جندي الحرس الوطني الأمريكي جاك تيشيرا، بشأن تسريبات بيانات سرية للبنتاغون.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، وجد تيشيرا أن الصراع في أوكرانيا "محبط" ورأى أن موسكو وكييف "يجب أن يكون بينهما قواسم مشتركة أكثر مما يفصل بينهما".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، وزعت في "قنوات تيليغرام الروسية الموالية للحكومة". وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عما حدث بأنها كبيرة.

وأعلن البنتاغون، أنهم يدرسون المعلومات حول التسريب، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول المعلومات التي ظهرت في الوثائق الأمريكية، إن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.

المصدر: نوفوستي + RT