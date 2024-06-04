مصر.. قتلى وجرحى في انهيار عقار من 5 طوابق في الدقهلية والمحافظة تكشف السبب (صور + فيديو)

أصدرت محافظة الدقهلية في مصر مساء الثلاثاء بيانا بشأن انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وقال بيان المحافظة إنه في تمام الساعة 3 مساء انهار منزل قديم مكون من 5 طوابق بمدينة ميت غمر والذي يقع بشارع النبي دانيال.

وأفادت بأن الانهيار وقع إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

وأضاف بيان محافظة الدقهلية أن النتائج المبدئية تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات.

وذكر أن المحافظ وجه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث والتعامل معه حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن البحث ما زال مستمرا.

ونشر مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت الدمار في مكان الواقعة.

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المصدر: "القاهرة 24"