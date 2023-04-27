انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى سكني في ميليتوبول بزابوروجيه

قتل شرطي وأصيب آخر في انفجار بالقرب من مبنى سكني في ميليتوبول، حسب ما أفادت السلطات في زابوروجيه.

وبحسب بيان السلطات، "اليوم في حوالي الساعة 5.15 صباحا في مليتوبول، وقع انفجار عند مدخل مبنى سكني. حيث انفجرت عبوة ناسفة. ونتيجة لذلك، أصيب اثنان من رجال الشرطة، وتم نقلهما إلى المستشفى. وبعد ذلك، توفي أحدهما متأثرا بجراحه.. ويتم التحقيق في الحادثة".

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وتشهد مدينة ميلتوبول استهدافات باستمرار من قبل مخربين أوكرانيين، حيث أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن مخربين أوكرانيين يقفون وراء تفجير وقع السبت الماضي في مجمع للقاطرات في ميليتوبول.

المصدر: نوفوستي