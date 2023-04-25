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مصدر: القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في منطقة زابوروجيه

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مصدر: القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في منطقة زابوروجيه
Sputnik
أرشيف
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أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة في قرية فيليكايا زنامينكا، مضيفا أنه تم إجلاء الأطفال منها على وجه السرعة.

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وكتب روغوف في صفحته على "تلغرام": "اليوم واصل المقاتلون الأوكرانيون قصف قرية فيليكايا زنامينكا الواقعة على ضفاف نهر دنيبر وعلى بعد عدة كيلومترات غربي محطة زابوروجيه النووية".

وأضاف أنه تم أثناء القصف تدمير مدرسة محلية.

وتابع: "حتى الآن توجد معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة آخر. وتم إجلاء الأطفال على وجه السرعة. ولا يزال القصف مستمرا".

وأصبحت منطقة زابوروجيه منطقة روسية اعتمادا على نتائج الاستفتاء العام الذي أجري هناك في سبتمبر 2022، غير أن كييف لا تعترف بنتائج هذا الاستفتاء ولا تزال تقصف هذه الأراضي. وتسيطر روسيا اليوم على أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه، في حين لا يزال مركز المنطقة – مدينة زابوروجيه – تحت سيطرة كييف. وفي مارس 2023 أعلنت روسيا مدينة ميليتوبول مركزا إداريا لمنطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي

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