أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف بأن القوات الأوكرانية تحشد أكثر من 10 آلاف عسكري بالقرب من مدينة غولياي بولي الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة زابوروجيه.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم حشد أكثر من 10 آلاف من المقاتلين الأوكرانيين في الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة غولياي بولي. كما يتم حشد المعدات العسكرية الثقيلة بما في ذلك الدبابات إلى هذه المنطقة".

وعبر عن اعتقاده أن هذه المنطقة بالذات قد تصبح أحد الأماكن الرئيسية للهجوم المضاد الذي أعلنت عنه كييف، إلى جانب محاولة شن هجوم على خزان كاخوفكا للمياه من أجل اقتحام مدينة إنيرغودار.

وأضاف: "سيهدف الهجوم المحتمل للمقاتلين الأوكرانيين إلى الخروج إلى بحر آزوف ومحطة زابوروجيه النووية بدون معارك. يرى نظام زيلينسكي أن المحطة النووية ستذهب إليهم في حال نجاح هجومهم المزعوم".

وأشار إلى أن المخططات الأوكرانية هذه ستفشل، متابعا: "يمكن وصف جميع المخططات للنازيين الأوكرانيين بالمثل الروسي: "الأحمق يزداد ثراء بأفكاره".

وشدد على أن خط المواجهة في منطقة زابوروجيه ثابت اليوم، ولا توجد هناك أي حركة للقوات الأوكرانية. وأكد: "تعيش وتعمل كل التجمعات السكنية الواقعة على طول خط المواجهة بنظام عادي. ولا يزال الوضع تحت سيطرة كاملة من قبل عسكريينا وسلطاتنا".

المصدر: نوفوستي